8º Abril Indígena tem atividades para comemorar o Dia do Índio

Da redação ac24horas - 03/04/2017 07:12:36

Organizações ligadas à defesa dos direitos indígenas do Acre estão divulgando o calendário de atividades deste mês em alusão ao dia 19 de abril, Dia do Índio. Nesta segunda-feira, 3, por exemplo, começa o Encontro de Professores Indígenas em Rio Branco. Haverá também exposição de esculturas, lançamento de livro e CD com músicas indígenas e várias outras atividades.

Desde 2009, a CPI-Acre realiza, em parceria com a Organização dos Professores Indígenas do Acre e a Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre, o Abril no Acre Indígena, iniciativa que acontece anualmente durante o mês de abril com o objetivo de promover as lutas e reivindicações indígenas no contexto atual, e de valorizar a produção e o conhecimento dos autores e pensadores indígenas no Acre. Em 2017, será a 8ª edição do Abril no Acre Indígena.