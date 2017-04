Mais de 120 concursos abertos reúnem 6,4 mil vagas no país

Com informações do G1 - 03/04/2017 08:12:47

o menos 122 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3) e reúnem 6,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.818,90 no Ministério Público do Paraná.

Veja abaixo a lista de concursos abertos:

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os órgãos com inscrições abertas estão a Aeronáutica com concurso para 86 vagas de nível médio, a Marinha com concurso para 36 vagas de sargentos músicos, o Tribunal de Justiça de São Paulo com 206 vagas e salário de até R$ 6 mil, e a Polícia Militar do Piauí com 480 vagas e salário de até R$ 3,1 mil.

Nesta segunda-feira, 8 órgãos abrem inscrições para 939 vagas. Veja abaixo:

Conselho Federal de Odontologia

O Conselho Federal de Odontologia divulgou edital de concurso público para 340 vagas em cargos de níveis médio e superior, sendo 34 imediatas e 306 para formação de cadastro de reserva. As remunerações vão de R$ 2 mil a R$ 4,5 mil. As oportunidades são para o Distrito Federal. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.quadrix.org.br no período de 3 de abril a 8 de maio. A prova será aplicada em 28 de maio para nível superior e em 4 de junho para nível médio (veja o edital no site da organizadora).

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp)

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) vai abrir nove processos seletivos para um total de 9 vagas em cargos de nível superior. As oportunidades são para Tupã e Bauru, no estado de São Paulo. Os salários chegam a R$ 7.171,85. As inscrições podem ser feitas pelo site www.famesp.org.br entre os dias 3 e 17 de abril. A seleção será feita por meio de análise de currículos (veja os editais no site da Famesp).

Marinha

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) da Marinha abriu concurso para 36 vagas para admissão no Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) para 2017. Do total das oportunidades, 20% serão reservadas para negros. As inscrições poderão ser feitas de 3 a 28 de abril pelo site www.mar.mil.br/cgcfn, no link “Concursos” ou nos locais listados no edital. O exame de escolaridade será no dia 1º de julho. O início do curso está previsto para 15 de fevereiro de 2018 e o término para 1º de junho de 2018 (veja a matéria completa).

Polícia Militar do Piauí

A Polícia Militar do Piauí vai abrir concurso para 480 vagas no Curso de Formação de Soldados. O salário é de R$ 3.100. Os candidatos devem ter nível médio. Do total de vagas, 10% serão destinadas às candidatas do sexo feminino. As inscrições devem ser feitas de 3 a 17 de abril pelo site http://nucepe.uespi.br. A prova objetiva será aplicada em 21 de maio (veja a matéria completa).

Prefeitura de Ibirá (SP)

A Prefeitura de Ibirá (SP) divulgou edital de processo seletivo para cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 12,28 por hora/aula a R$ 1.909,50. As inscrições podem ser feitas de 3 a 7 de abril na sede da secretaria de educação, localizada na Avenida Adriano Pinho Maia, 509, das 9h às 15h. A prova está prevista para o dia 16 de abril (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Ibitirama (ES)

A Prefeitura de Ibitirama (ES) fará processo seletivo para 60 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 5.030,94. As inscrições devem ser feitas na secretaria de educação e cultura, localizada na Rua Anízio Ferreira Silva, s/nº. As contratações serão temporárias. A seleção terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogado pelo mesmo período (veja o edital no site da prefeitura).

Prefeitura de Nova Olímpia (MT)

A Prefeitura de Nova Olímpia (MT) vai abrir as inscrições de processo seletivo para 7 vagas de motorista (nível fundamental). O salário é de R$ 1.008,88. As inscrições podem ser feitas de 3 a 7 de abril no departamento de pessoal da prefeitura, localizada na Rua Rio de Janeiro s/nº, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A prova objetiva está prevista para o dia 19 de abril (veja o edital no site da prefeitura).

Universidade Federal de Sergipe (UFS)