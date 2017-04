Ex-jogador de futebol do Estrelão desaparece em Rio Branco e família faz campanha para encontrá-lo

Da redação ac24horas - 03/04/2017 06:54:24

Diego Braga Corso, ex jogador profissional dos clubes Iranduba e Rio Branco está desaparecido desde o último sábado, 01.

Diego foi visto pela última vez quando foi deixar um amigo no Conjunto Esperança, por volta das 23h do sábado.

A família de Diego que reside no Rio de Janeiro e sua esposa que está em Rio Branco com sua filha pequena estão desesperados à procura do jogador.

Pelas redes sociais, a família do rapaz está divulgando a notícia do desaparecimento e pede que​ qualquer informação sobre Diego pode ser repassada à esposa dele Jakeline pelo telefone 99229-2361.