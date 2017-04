Equipamentos das Olimpíadas Rio 2016 são recebidos pela PM do Acre

Da redação ac24horas - 03/04/2017 12:18:10

Uma série de equipamentos utilizados pela Força Nacional durante as Olimpíadas Rio 2016, no Rio de Janeiro, no ano passado, foram doados e recebido nesta segunda-feira, pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Acre (PM/AC). O material foi entregue ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Entre os objetos estão capacetes, coletes e escudos. Os materiais fazem parte do legado olímpico que está sendo remetido aos estados brasileiros, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ao todo, segundo a Secretaria de Segurança do Acre, o investimento do legal chaga à casa dos R$ 250 mil.