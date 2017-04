Enfim, alguém diz algo sério na oposição do AC

Luis Carlos Moreira Jorge - 03/04/2017 01:11:40

O senador Sérgio Petecão (PSD) nunca foi tão cirúrgico quando disse que, um dos males da oposição é o cordão de bajuladores que, costuma cercar quem é candidato ao governo. Porque vive de tecer elogios fartos e é incapaz de um comentário que implique na correção de rumos ou de pontuar algo que desagrade. Mesmo sem citar nomes ficou claro que se referiu à candidatura ao governo do senador Gladson Cameli (PP). Realmente falta ao Gladson uma equipe de conselheiros experientes e que possa lhe falar sem temor quando achar que envereda por um caminho errado. O que se vê é um grupo incensando o candidato, como se já tivesse ganhado uma eleição que ainda nem disputou. Está enganado quem pensa que, o PT será um adversário fácil de ser batido. O senador Gladson Cameli (PP) é de fato o melhor nome que a oposição já teve nas duas últimas décadas para tentar tirar o PT do poder. Toda campanha precisa de batedores de bumbos, balançadores de bandeiras, mas antes de tudo precisa de uma equipe que pense e discuta cada passo da candidatura. E hoje o que se vê é muito batedor de bumbo e nenhuma equipe de pessoas experientes em torno do candidato. O senador Sérgio Petecão (foto) retrata com absoluta nitidez o que acontece na oposição. Estamos muito longe da eleição e isso pode ser mudado. Não há mais lugar para amadorismo.

Terrível em todo governo

O bajulador é uma figura nefasta em qualquer governo. Não faz nada além de fuxicar contra terceiros e elogiar o governador ou prefeito. Tem o bajulador curioso que, entrou alguém para conversar no gabinete senta do lado para ouvir a conversa que não lhe diz respeito. São os chamados “bode na sala”. O pior deles é o jornalista, que até riso do governador rende nota.

Não consegue

Tenho acompanhado os Sites de Feijó, conversado com amigos do município, e ouvido que o prefeito Kiefe não conseguiu decolar a sua administração. É atrapalhado e devagar demais.

Feijó ta lascada

O ex-prefeito Merla Albuquerque (PT) é apontado como um dos piores que o município já teve. Esperava-se que o prefeito Kiefe fosse dar mais dinamismo na sua gestão, mas ao que tudo indica o moço não tem iniciativa firme e é devagar e quase parando.

Gosta de ser enganado

Não consigo entender como tem gente que gosta de ser enganada. Um caso recente é esta pesquisa na internet, sem nenhum valor científico, fácil de ser forjada e ainda assim tem candidato que acredita no seu resultado. É o típico psiquiátrico do me engana que eu gosto.

Pesquisa de 2018

Está sendo concluída pelo DATA-CONTROL uma pesquisa em todo o estado. É um instituto sério, mas os seus resultados servirão apenas para a análise do momento atual de cada candidato. As pesquisas que vão dar um norte mais claro serão as do meado do próximo ano.

Pegou vento

Dados preliminares mostram a candidatura do senador Gladson Cameli (PP) numa posição que pode ser considerada como excepcional e bem na frente dos adversários, no Alto Acre. O resultado geral só deve ser divulgado quando for fechado esta semana o Juruá e depois Rio Branco. Por envolver todos os municípios acreanos, será uma pesquisa completa.

Não pode ficar calada

Disse e repito que não creio que a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, sabia da aprovação de alguém que já tinha morrido há 17 anos, no concurso simplificado da prefeitura, para a função de motorista. Só que, a prefeita Marilete tem a obrigação de falar que providência tomou.

Com a palavra o MP

Acho que de cara que, o MP deve pedir a anulação deste concurso simplificado. Não há outro caminho jurídico a seguir a não ser o de uma nova seleção para a ocupação de cargos na prefeitura de Tarauacá. A própria prefeita poderia se antecipar e decretar a nulidade.

Agora o angu está feito

O prefeito Marcus Alexandre não pode mais usar o argumento que só discute a sucessão estadual no próximo ano. Pelo simples fato de que, o seu partido, o PT, o colocou na relação de pré-candidatos ao governo. E foi nominado até de a “bala de prata” para matar a oposição.

Acabou a desculpa

Estamos chegando aos cem dias de administração dos prefeitos eleitos na última eleição municipal. O prazo de carência de críticas se encerra. Não caberá mais a desculpa de que, eles pegaram as prefeituras falidas, os prefeitos agora são os senhores. Agora é bola ou burica.

Imagem que tende a piorar

À medida que as delações da Odebrecht e outras operações avançam na Lava-Jato, novas figuras carimbadas da política nacional vão sem acusadas de bandalheiras. Sem falar nos antigos como Lula, Aécio Neves e companhia limitada. É neste caldo de cultura que, os que estão passando incólumes, surgem no cenário presidencial como João Doria e Jair Bolsonaro.

Descrédito só vai aumentar

O descrédito da classe política não tende a se recuperar até 2018, mas piorar, porque novas prisões serão inevitáveis e novos escândalos serão escancarados pela turma da Lava-Jato.

Aumentar a bancada

O PSD, que hoje tem apenas um deputado estadual, nas contas dos seus dirigentes pode surpreender na eleição de 2018, elegendo três parlamentares. O partido hoje encontra-se organizado em todos os municípios, o que tornará a chapa do PSD à Aleac competitiva.

Uma pergunta

A pergunta é para os imbecis que defendem que o cidadão não pode ter em sua casa uma arma para defender a sua família: funcionou a política do desarmamento, em que? Serviu apenas para oficializar que só o bandido pode portar uma arma e o cidadão ficar indefeso.

Bandidos privilegiados

Se um cidadão tiver uma arma na sua casa vem a polícia, apreende a arma e você ainda é preso, responde a um processo penal. Como disse o ex-presidente francês Charles de Gaule: “o Brasil não é um país sério”.

Ficar na expectativa

Vamos ficar na expectativa do que vai fazer o prefeito de Mâncio Lima, Isac Lima, todos os olhos estarão voltados para a sua gestão. Ele e seu irmão deputado Jonas Lima (PT) foram os maiores críticos do ex-prefeito Cleidson Rocha o pintando na mídia como um desastre.

Ouse a polícia tocar num deles

Nesta matança de bandidos que acontece todos os dias em Rio Branco, geralmente, os executados têm 15, 16, 17 anos, nenhum santo nesta história, a grande maioria com larga ficha policial. Mas vá um policial tocar num deles numa prisão que o preso será ele. Outra grande patuscada dos nossos políticos foi não diminuir a idade penal.

Direito da crítica

O Charqueiro é uma das figuras políticas extrovertida de Plácido de Castro. O ex-vereador tem um Blog na Vila Campinas que se tornou um crítico feroz da administração do prefeito Gedeon Barros (PSDB): o “Pacatuba News”. Tem o direito de criticar, isso faz parte da democracia.

“Partozinho adúltero”

Cada vez que leio uma nota de um político tradicional de Plácido de Castro, a respeito de um tal de “Pastorzinho Adúltero”, fico a me perguntar: quem é? Será aquele deputado estadual?

Única possibilidade

A presidente do SOLIDARIEDADE, Márcia Bittar, não pretende disputar nenhum cargo eletivo na eleição do próximo ano, mas ficará na montagem e coordenação de uma chapa de candidatos a deputado estadual com o PPS e o PTB, e se possível montar uma chapa para deputado federal.

Saiu debaixo do suvaco

A Márcia Bittar conseguiu de cara transformar a sigla, que vivia em sovacos, em um partido com vida orgânica. O seu trabalho tem sido tirar o SOLIDARIEDADE do zero e lhe dar credibilidade.

Peso das costas

A bandeira dos buracos, que vinha sendo usada pela oposição com toda a razão, Rio Branco tinha se transformado num buraco contínuo, começa perder cor com o trabalho intensivo de tapa-buraco comandado pelo prefeito Marcus Alexandre, que acompanha direto as ações.

Da série: perguntar não ofende?

O que aconteceu com o bem intencionado programa do ex-governador Binho Marques do “Floresta Digital”, que se propunha colocar internet grátis à população da capital? Aposentaram? O projeto foi para o lixo? Ou foi deixado de lado porque o autor era o Binho?

Disse a que veio

Com três meses de mandato o vereador Roberto Duarte (PMDB) já disse a que veio e é um dos destaques da Câmara Municipal de Rio Branco neste início de legislatura. Tirou aquela Casa do marasmo que estava na legislatura passada. Hoje, já acontecem bons debates.

Dá para sentir

Na Câmara Municipal já dá para sentir quais os vereadores que vão se destacar e os que vão passar em brancas nuvens, apenas tomando café, escutando discurso dos colegas e recebendo uma boa bolada no final de cada mês. É a tradicional “bancada dos parasitas”, que existe em todo parlamento.

Pedra cantada

Alguns ex-prefeitos vão acabar presos e impedidos de disputar a eleição de 2018. Aguardem!

Hospital não é púlpito religioso

Respeito o direito de qualquer pessoa escolher a sua religião, que pode ser evangélica, católica, umbandista, espírita e etc. E até ser ateu. Mas fecho com a determinação que acabou de ser cassada pelo secretário de Saúde, Gemil Junior, um dos expoentes da Igreja Batista do Bosque, que pretendia normatizar a visita de religiosos nos hospitais. O conforto espiritual é benéfico num momento delicado como o de uma doença. Mas o que estava acontecendo era um abuso, religiosos entrando sem nenhum controle nas alas dos hospitais, que é um lugar de silêncio, de repouso dos pacientes, aos gritos de Aleluia! Aleluia! Fazendo pregações e indo de leito em leito perguntar quem quer aceitar Jesus. E não venham com a conversa fiada que isso é permitido na Constituição Federal, que apenas dá liberdade de se escolher e exercer uma religião. Se a família de algum doente chama um religioso para uma oração é outra coisa. Não entrar aleatoriamente no hospital. Que o secretário Gemil Junior, antes de agir em causa própria, defina normas de visitas. Regras. Os hospitais, definitivamente, não são locais para cultos de qualquer religião. As visitas devem ser limitadas. A diretora do hospital que baixou a proibição cassada pelo secretário evangélico Gemil Junior, estava completamente certa