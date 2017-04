Emurb avança com operação tapa-buracos em corredores de ônibus

Da redação ac24horas - 03/04/2017 18:32:48

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) segue enfrentando a adversidade climática e trabalha sem parar na manutenção viária da capital. A empresa mantém 8 equipes de manutenção viária trabalhando de modo incessante inclusive aos finais de semana – e nesta segunda-feira, 3, as frentes de serviço estavam espalhadas pelos mais importantes corredores de ônibus e vias estruturas dos bairros, como a Estrada do Calafate, Rua General Vieira de Melo, Rua Rádio Farol na Baixada da Sobral; Rua 7 de Setembro no Alto Alegre; Rua Angico, no Vitória; Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Auto Posto Machado; e no acesso à UNINORTE. “Estamos trabalhando pesado, aproveitando cada minuto de sol, para melhorar a condição viária da cidade”, disse José Carlos Fernandes, diretor Técnico da EMURB.

Segundo dados da Defesa Civil Municipal, choveu praticamente todos os dias em 2017 e a infraestrutura da cidade acabou sendo muito prejudicada. Nesse contexto, a meta é avançar ao máximo e evitar interrupções quando a chuva não for forte, além de trabalhar à noite e nos fins de semana. A EMURB, além de atuar nos três turnos, também formalizou parcerias para garantir, dar celeridade e evitar que os serviços sejam descontinuados. O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE) é parceiro de primeira hora nessa ação.

Já foram aplicadas 7.150 toneladas de asfalto desde o início do ano. São centenas de caçambas de asfalto utilizadas na manutenção viária neste primeiro trimestre de 2017, com um investimento superior a cinco milhões de reais em recursos próprios do município. Em muitos pontos as equipes estão usando a pedra rachão para garantir que o serviço dure muito mais.