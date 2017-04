Em encontro no Palácio Rio Branco, Sebastião conversa com embaixador do Peru sobre intercâmbio com o AC

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/04/2017 15:41:29

Em encontro nesta segunda-feira, 03, no Salão Nobre do Palácio Rio Branco, o governador Sebastião Viana conversou com o embaixador do Peru no Brasil, Vicente Rojas, sobre uma agenda de intercâmbios cultural, comercial e ambiental envolvendo o Acre e o país vizinho.

Viana destacou que atualmente o Peru compra peixe do Acre, mas salientou que há enormes possibilidades na ampliação comercial entre o Brasil, através do estado, e o Peru, principalmente por causa da rodovia Transoceânica.

“Construímos juntos uma pauta de preservação das nossas florestas, cuidados em nossa zona de fronteira e possibilidades comerciais pela Rodovia Transoceânica. Estamos comprando e vendendo alimentos para o Peru, mas precisamos avançar muito. Se o Peru tem produtos como leguminosas, hortaliças, fertilizantes e outros que podem chegar aqui num preço muito melhor para nós, temos só vantagens, porque estamos a um terço da distância de Cusco em comparação a São Paulo”, destacou o governador.

“Creio que podemos fazer intercâmbio comercial em todas as áreas. E podemos trabalhar outros temas como a infraestrutura, a saúde. Há muitos temas para avançarmos juntos”, disse o embaixador peruano.

O embaixador ainda têm agendas no Acre com empresários locais, na Fieac, e com o presidente da Aleac, deputado Ney Amorim (PT).

Vicente Rojas cumpre agenda no Acre desde o último sábado, 01.