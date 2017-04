Ecomercado dos Ashaninka começa a funcionar no Amônea

Da redação ac24horas - 03/04/2017 07:10:05

O primeiro ecomercado indígena do Brasil começa a funcionar de fato nesta segunda-feira,3, no Rio Amônea, mais precisamente na aldeia Apitxwa, por meio de uma parceria entre a Fundação House of Indians, instituição holandesa com sede em Bruxelas (Bélgica), e a tribo Ashaninka.

Nesse ecomercado, materiais recicláveis como plásticos e latas de alumínio poderão ser trocados por alimentos cultivados na região.

O ecomercado foi inaugurado no dia 31 de março. De acordo com o cacique Benki Pyãko, a iniciativa visa desenvolver uma abertura de consciência sobre o valor ecológico e econômico da reciclagem. “Hoje, as comunidades indígenas das florestas tropicais tornam-se atores essenciais na proteção da Amazônia. Vivemos a consequência direta do crescimento do contato entre as populações e a consumo industrial (garrafas, sacos e embalagens plásticas, latas de alumínio). Infelizmente as políticas de reciclagem são raras nas regiões rurais da floresta, por isso temos de agir”, enfatiza.