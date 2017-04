Divulgado resultado para seleção de profissionais para Semel

Da redação ac24horas - 03/04/2017 18:39:31

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), divulgou nesta segunda-feira, 3, o resultado do Processo Seletivo Para Contratação Temporária de 16 profissionais que atuarão nos programas Segundo Tempo (PST) e Esporte e Lazer da Cidade (PELC), que são frutos de convênios firmados entre a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério do Esporte.

VEJA O RESULTADO

Os candidatos passaram por uma prova escrita, com caráter eliminatório e classificatório, com questões objetivas e pela prova de títulos, também de caráter eliminatório e classificatório.

Foram aprovados e serão contratados: coordenador pedagógico, coordenador de núcleo, profissional de educação física e esporte. O secretário Municipal de Esporte e lazer, Afrânio Moura, explica que nos próximos dias a Prefeitura vai divulgar a convocação dos aprovados por meio do site www.riobranco.ac.gov.br e do Diário Oficial do Estado. “Os aprovados devem ficar atentos à convocação e providenciar a documentação que consta no edital do Processo Simplificado”.

Para as funções de coordenador pedagógico e coordenadores de núcleo, as remunerações serão no valor de R$ 2.400,00, mais encargos, para uma carga horária de 40 horas semanais. Para os profissionais de educação física, a remuneração será no valor de R$ 1.200,00, mais encargos, para uma carga horária de 20 horas semanais.

Programas

Os dois programas tem duração de dois anos, sendo os quatro meses iniciais para promover toda a estruturação necessária ao desenvolvimento dos projetos e vinte meses de desenvolvimento efetivo das atividades com os beneficiados.

O Programa Segundo Tempo – PST tem por objeto a implantação de quatro núcleos de esporte educacional, visando atender 400 crianças, adolescentes e jovens do município de Rio Branco, para o qual deverão ser contratados um coordenador pedagógico e quatro profissionais de educação física e esporte. O Programa Segundo Tempo – PST é resultado de emenda parlamentar do deputado Alan Rick e de contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.

O Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC objetiva a implantação de dez núcleos de esporte e lazer, para atendimentos de 4 mil crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência em Rio Branco. O programa estabelece que cada núcleo realize um evento por mês, somando um total de vinte eventos por núcleo durante a vigência do convênio, assim como proceder com mais seis eventos sociais entre os núcleos e três eventos desse programa, para o qual deverão ser contratados um coordenador pedagógico e dez coordenadores de núcleo. O Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC é resultado de aprovação de projeto apresentado por Chamamento Público, com repasse do Ministério do Esporte e contrapartida da Prefeitura.

Ao todo, os investimentos dos dois programas contemplarão mais de 4.400 mil pessoas, além da contratação de profissionais da área de esporte e lazer e a realização de 209 eventos ao longo de 20 meses, com desenvolvimento de diversas atividades e oficinas de esporte e lazer e de esporte educacional em Rio Branco.