Criança desaparece em rio ao voltar do velório de primo que morreu afogado

Da redação ac24horas - 03/04/2017 10:16:58

Uma menina de quatro anos de idade está desaparecida nas águas do Rio Liberdade, na Comunidade Bom Futuro, desde a noite de sábado, dia 1º. A pequena Maria Eduarda Pereira dos Santos caiu no rio após a embarcação que sua família navegava sofrer um acidente com outro barco de maior porte e naufragar.

A família, que voltava do velório de uma outra criança de 05 anos, que morreu também afogada em um açude na comunidade, está desesperada com o desaparecimento. No barco, além de Maria Eduarda, estava também a mãe dela, o pai, José Antônio Monteiro da Silva, e mais três filhos, incluindo uma de três meses. Todas as outras cinco pessoas foram resgatadas com vida.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros permanece fazendo buscas no local, mas até o momento ainda não teve êxito. O local onde ocorreu o acidente tem a média de 7m a 10m de profundidade, com correnteza forte, o quê dificulta as buscas. As informações são do site Juruá Online.

Na última sexta-feira, dia 31, outro acidente envolvendo embarcações foi registrado em Rodrigues Alves, onde um pai e um filho também desapareceram nas águas do Rio Juruá. Até a manhã desta segunda-feira, dia 03, eles não haviam sido encontrados pelo Corpo de Bombeiros.