Céu nublado e muita chuva nesta segunda-feira, em todo o Acre

Da redação ac24horas - 03/04/2017 06:02:47

Após um domingo de calor, o Acre deve ter muita chuva nesta segunda-feira, dia 03, segundo informa o portal Clima Tempo. A máxima, em Rio Branco, será de 30°C, e a mínima prevista é de 23°C. Durante toda a manhã é esperada chuva em áreas isoladas, mas pela tarde, a chuva deve cair com mais intensidade, inclusive com ventos.

O céu deve ficar nublado e encoberto durante toda a segunda. A expectativa é que as temperaturas se repitam na região de fronteira com a Bolívia e Peru, onde Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, também não devem registra médias acima de 30°C.

No Vale do Juruá, as chuvas também não darão trégua. Mínima de 22°C e máxima de 29°C. Chuvas devem cair durante todo o dia, em locais isolados.