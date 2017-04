Caçambeiros cobram dívida de R$ 7 milhões do governo do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 03/04/2017 18:43:15

Os caçambeiros que prestam serviços ao governo do Acre, através do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deacre), ameaçam realizar um novo protesto para cobrar uma dívida que estaria em torno de R$ 7 milhões. O débito, segundo o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre ( SINTRABA), Júlio Faria, vem se arrastando desde 2015.

O sindicalista alega que a categoria foi chamada para firmar acordos que foram quebrados consecutivamente pelo governo. “O Deracre quebrou os acordos firmados com o sindicato várias vezes. Imagino a situação de todas as famílias que dependem do Deracre, os contratados por licitação, pois até aqui, como Diretor Sindical, só vejo promessas não cumpridas”, ressalta Júlio Farias.

Ele destaca que a maioria dos colegas tem medo de desabafar e sofrer retaliações. “Espero que tudo se resolva da melhor maneira possível. Quantos meses um pai de família aguenta sem receber para suprir as necessidades da família? O Sindicato vai às ruas de novo cobrar os pagamentos atrasados dos trabalhadores que não receberão do Deracre os Anos de 2015 e 2016”, afirma Júlio Farias

Segundo Farias, “a maioria dos nossos Sindicalizados são pais de famílias e tem que honrar os compromissos com as autopeças, borracharia, escolas dos meninos, faculdades, mercado, apesar de já está faltando comida na mesa de muitos, luz sendo cortada por falta de pagamento. Não aguentamos mais. Nós não trabalhamos por esporte e sim porque precisamos”, finaliza.