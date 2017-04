Após três mortes nos rios do Juruá, Bombeiros farão campanha pelo uso de coletes

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 03/04/2017 09:16:04 Corresponde no Vale do Juruá

Após a morte de três pessoas por afogamento nos rios do Vale do Juruá, o comandante do Corpo de Bombeiros na região, capitão Rômulo Barros, anunciou na manhã desta segunda-feira, 3, que a corporação dará início a uma campanha de conscientização sobre o uso obrigatório dos coletes salva-vidas.

No sábado, 1º, Maria Eduarda Pereira dos Santos, de quatro anos, desapareceu nas águas do Rio Liberdade, na comunidade Bom Futuro, por volta de 21 horas. A embarcação em que ela estava com os parentes chocou-se com um barco de maior porte e naufragou. A família voltava do velório de outra criança que também havia morrido afogada em um açude do Bom Futuro.

Um dia antes, outro acidente fora registrado, desta vez no Rio Juruá, na zona rural do município de Rodrigues Alves. Leonízio Moura Pereira, 28, e o filho, Gabriel da Conceição Pereira, 4, sumiram nas águas próximo à comunidade Nova Cintra. O banzeiro formado por uma embarcação maior alagou a canoa em que estava a família. A esposa de Leonízio e a filha do casal conseguiram nadar até a margem.

“Se essas pessoas estivessem usando os coletes salva-vidas, certamente estariam vivas agora”, afirmou o capitão Barros ao antecipar a realização da campanha pelo uso de coletes.

Segundo ele, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros seguem nas buscas pelos desaparecidos nos rios Liberdade e Juruá. Até o começo da manhã de hoje nenhum dos corpos havia sido encontrado.