Após 72 horas, ex-jogador do Rio Branco FC aparece e mulher dispara: “falta de responsabilidade”

João Renato Jácome - 03/04/2017 10:29:57

Não demorou 72 horas o desaparecimento do ex-jogador do Rio Branco FC, Diego Braga Corso. Ele já está em casa e, segundo a esposa, que afirmou ainda não ter tido contato com ele, o atleta está em bem. A mulher se reservou a dar poucas palavras com a reportagem do ac24horas.

Segundo Jakeline Corso, Diego desapareceu no sábado, dia 1º e deixou toda aa família preocupado com o paradeiro dele. Agora, após ele reaparecer, ela desabafou: “falta de compromisso e responsabilidade”, só isso. A mulher, contudo, não explicou onde estava o marido.

A família de Diego, desesperada, divulgou um informe de desaparecimento durante todo o final de semana, usando as redes sociais. Até a imprensa divulgou o sumiço do atleta.