Aleac poderá definir integrantes da CPI da Sehab nesta semana

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 03/04/2017 16:03:25

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) poderá definir nesta semana, os nomes dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a participação de servidores públicos no esquema de venda ilegal de casas populares na Secretaria de Habitação e Interesse Social (Sehab) do governo do Acre.

O autor do requerimento da CPI, deputado Gerlen Diniz (PP), informa que a partir de terça-feira (3), o bloco de oposição realizará reuniões para definir uma linha de atuação na comissão que terá o presidente e relator escolhidos pelos deputados da base de sustentação da administração petista.

Gerlen Diniz afirma que a intenção dos oposicionistas é trazer ao conhecimento público, fatos que não foram revelados durante as investigações policiais. Ele acredita que a CPI da Sehab não vai acabar em pizza. “Posso garantir que vamos nos esforçar para fazer um bom trabalho”, destaca o parlamentar.