Adepol lamenta preconceito de Fábio Piviane e diz que delegado não é associado à entidade

Da redação ac24horas - 03/04/2017 08:47:40

A Associação dos delegados de Polícia Civil do Estado do Acre informou por meio de nota assinada pelo presidente da entidade, Cleyton Videira, que o delegado Fábio Piviane, que aparece em um vídeo afirmando que as pessoas com Síndrome de Down são ETs, não é associado à entidade.

A classe afirma que se sentiu “perplexa e decepcionada com as cenas, mas confiantes em uma apuração célere por parte da Corregedoria de Policia Civil com fim de se alcançar a responsabilidade não somente do delegado, mas também dos demais envolvidos”.