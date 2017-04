Gravação Do Dvd De Hangell Borges

James Pequeno - 02/04/2017 19:13:15

Sábado, 01/04, no terra verde hotel, foi o local escolhido pela produção do inboxpub, que realizou essa super gravação do dvd. Casa lotada e gente bonita, a festa foi ate às 5 da manhã! E no camarote mais badalado da festa, aniversario de Luana lyra, confira!