Cabanãs marca e Galvez acaba com a invencibilidade do Atlético

Jairo Barbosa - 02/04/2017 22:43:14

No segundo jogo consecutivo, o rechonchudo Tonho Cabanãs foi novamente o “talismã” do Galvez, que venceu de virada o Atlético Acreano na noite deste domingo (2), pela 6ª rodada do campeonato estadual de futebol.

O Atlético entrou em campo precisando apenas do empate para confirmar o título simbólico da primeira fase e saiu na frente com um gol de Pisica.

O Galvez não se abateu com o placar adverso e foi em busca da vitória que veio com gols de Renato, aliás um golaço e o gordinho Tonho Cabanãs, que vem se mostrando ser decisivo para o Galvez.

O Galo perdeu além da chance de confirmar o 1º turno, a invencibilidade, mas permanece na liderança com 15 pontos.

O Rio Branco, adversário do próximo domingo tem 11 pontos e mesmo que vença o clássico não tem chances de ficar com o título da primeira fase.

O Galvez chegou aos 10 pontos na 3ª colocação.

Humaitá bate o Plácido

Na abertura da 6ª rodada, o Humaitá, treinado pelo Mago Marcelo Altino surpreendeu o Plácido de Castro vencendo o confronto por 3 x 1 e se confirmando no segundo turno.