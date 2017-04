1º Encontro do Grafite deixa Rio Branco mais colorida, alegre e com uma nova afirmação cultural

Assessoria - 02/04/2017 09:36:22

A primeira edição do Encontro Internacional do Grafite foi encerrada na noite desta sexta-feira, 31, com muito brilho às margens do Rio Acre. Dois eventos, a grafitagem nas paredes externas do Mercado dos Colonos e a 1ª Batalha de MCs Grafite, concurso realizado no âmbito da Batalha da Ponte, fecharam a vasta programação que reuniu, durante sete dias, grafiteiros do Acre, Paraná, Rondônia, Bolívia e Peru, levando música, cor e alegria a diferentes espaços públicos de Rio Branco.

Foram cerca de 1.000 tubos de tinta em spray, quinze grafiteiros visitantes e intervenções com bate-papo em três escolas – e algo em torno de 80 outras intervenções em diferentes pontos da cidade, algo jamais visito em Rio Branco. Os desenhos, conforme lembrou o presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, unem a arte urbana e a cultura da floresta, inovação típica do grafite. “Além do mais, o grafite tem grande potencial de inclusão social”, completou Carvalho. Nesse contexto, figuras expoentes do mundo real, como Chico Mendes, e imaginárias, como a Lolita da Floresta, se espalham pelas paredes e muros da capital do Acre.

A Lolita é um personagem do artista Davis, curitibano realizador do Street Of Styles, um dos maiores eventos do grafite mundial que ocorre neste começo de abril na capital do Paraná. Davis convidou quatro grafiteiros acreanos, entre eles o Júnior do Grafite, para participarem do evento que atrai, segundo ele, cerca de 32 mil espectadores. Pela primeira vez no Acre, Davis ficou bastante sensibilizado quanto à participação do poder público e incentivo a um ramo artístico que vem sendo praticamente marginalizado em outras regiões do país. “Rio Branco está um passo à frente”, sintetizou Davis, que para encerrar o RB Grafite desenhou uma Lolita Ashaninka na parede do Mercado dos Colonos.



Realizado pelo Coletivo de Artes Urbanas Acreano (CAUA), o Encontro Internacional do Grafite contou com apoio do Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

“O grafite traz alegria, traz a irreverência aos espaços que funcionam como vitrines da nossa cidade e a gente está aqui para dizer que apoia o movimento e reafirmar o nosso compromisso de valorizar essa arte”, chegou a dizer anteriormente o prefeito Marcus Alexandre, ele pessoalmente um grande incentivador dessa arte. Artistas como Júnior do Grafite, Claudeney Alves, Jessé Luiz, Ramon, N-Green e muitos outros estiveram participando desse evento que já pode ser elevado ao calendário regional da arte de rua.

Sergio Carvalho voltou a enobrecer a decisão do prefeito Marcus Alexandre por fazer com que a FGB pudesse apoiar as artes urbanas. O RB Grafite, como foi carinhosamente chamado o Encontro Internacional, marcou a programação alusiva ao Dia Internacional do Grafite, celebrado na última segunda-feira, 27.

