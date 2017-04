Quem sentará no trono de ferro?

Sem diálogos e com imagens de tirar o fôlego, a HBO lançou na quinta-feira, 30, um novo teaser da sétima temporada de “Game of Thrones”. Confesso que ainda não estou sabendo lidar com aquelas cenas da preparação de Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Cersei Lannister (Lena Headey) para disputa do Trono de Ferro, com direito a uma mini aparição do Rei da Noite. E pensar que a 7ª temporada da série SÓ estreia em 16 de julho…

Assista o teaser, que no fechamento da coluna já tinha mais e 450 milhões de visualizações aqui: https://www.youtube.com/watch?v=JxWfvtnHtS0

SOBRE O FUTURO

Impossível assistir esse teaser e não conjecturar sobre o futuro político do Brasil e, no nosso caso, do Acre. Claro que na minha mente super criativa, né? Nem todo mundo é assim tão maluquete quando eu, mas vendo Cersei sentar no Trono de Ferro, fico pensando quem assumirá o comando do nosso país e do nosso Estado em 2018. E que Deus nos livre de um Lannister.

MY HERO

No meu mundo paralelo perfeito, quero acreditar que podemos ter como nossos governantes, políticos com o carisma, personalidade e senso de justiça de Jon Snow. Também gosto muito da Khaleesi. Ela tem o dom natural da liderança. Olhando o mundo real, para além dos Sete Reinos, tá difícil. Tá puxado. Nossos pré-candidatos, em sua maioria, estão distantes desse perfil.

ESPERANÇA

Mas como sou uma sonhadora inveterada, fico com uma das frases mais célebres de GOT na esperança de que esteja errada: você não sabe de nada, Jon Snow. Tomara que eu realmente não saiba. E que tenhamos um futuro promissor. Uma mulher pode sonhar, não pode?

Melhor amiga e melhor pessoa talvez sejam palavras para definir Raquel Eline Albuquerque da Silva, que fez aniversário ontem e este ano eu não pude ir na casa dela pro “fica, vai ter bolo” feito pela Dona Alzira (de longe o melhor bolo da galáxia!!).

Procuradora do Município de Rio Branco, menina brilhante desde a infância, Raquel encontra-se em Porto Alegre concluindo o Mestrado em Gestão Pública. Ainda bem que em agosto ela volta. Pense numa pessoa que faz falta!! Amiga, Deus te abençoe e te guarde neste tempo. Um super-mega-power-feliz-aniversário!!!



REAL TIME

Nos Estados Unidos as emissoras de TV estão abandonando as transmissões de seus programas de acordo com o fuso horário. O Saturday Night Live foi o primeiro a alterar sua transmissão por influências das redes sociais. Agora a NBC anuncia que vai exibir os Jogos Olímpicos de 2018 ao vivo para todo o mundo. Deixa de lado a antiga estratégia de atrasar a cobertura de acordo com os fusos dos Estados Unidos. Mais uma vez, as redes sociais inspiraram a mudança.

REBOBINA

Já por aqui, continuamos com programação gravada por conta de classificação indicativa ou coisa parecida. No horário de verão, até o Jornal Nacional é gravado. Apesar das redes sociais e a internet a todo vapor, as emissoras brasileiras insistem em seguir na contramão da história com seus programas gravados no Acre Enquanto isso, o twitter tá aí dando spoiler a torto e a direito para quem gosta, por exemplo, de novelas, Big Brother e afins.

SEU TUFFIC

Hoje estamos mais atrasados que na época em que seu Tuffic Assmar era o diretor da única emissora de TV de Rio Branco e as fitas gravadas vinham de Manaus (AM). Porque programa ao vivo gravado não é nada moderno.

Fernanda Brandão, mãe de todos os Bratios (entendedores entenderão), foi a aniversariante de ontem. Ganhou festa surpresa organizada pelo marido, Fábio Brandão e os amigos da Base Jocum Rio Branco.

A Fer é uma dessas pessoas que só nos quer bem, que ama a obra de Deus, que ama servir e nasceu para ser missionária. Tê-la como amiga é um presente, um privilégio. Seu sorriso desata qualquer nó, por pior que seja. Seu abraço é restaurador. E sua voz mansa nos faz sempre refletir sobre o amor de Deus nela revelado. Parabéns, Fer!! Muitos, muitos anos de vida!!!

TV DIGITAL

Sabe porque é importante que o Brasil tenha todo o sistema de TV Digital em operação? Porque desligando a TV analógica abre-se frequência para uso no 4G da telefonia celular. Ou seja, seus dados móveis podem melhorar. Por aqui TV Digital permanece restrita à TV Gazeta e TV Acre.

BRIGUINHA BESTA

Outra coisinha da legislação brasileira nessa migração de TV analógica para digital que ferra com o consumidor: graças a uma brecha na regulamentação da Anatel, Record, SBT e RedeTV compraram briga com as operadoras de TV paga. A tendência é que os canais não sejam mais transmitidos por tv por assinatura. Quem quiser assistir os canais abertos terá de instalar uma antena. Já pensou como isso é moderno, #sqn?

TÔ FORA

Há anos ando léguas de distância de TV aberta. Até mesmo a TV por assinatura já não é minha maior companheira, graças aos serviços de streaming da Netflix e Amazon Prime Vídeo. Você paga e escolhe o que quer assistir. Também já fiz – faz tempo – migração para o streaming de música e assinatura de jornais online como O Globo e Estadão, para ouvir música e acessar notícias. É mais rápido, mais fácil e mais eficiente. TV de graça sai caro demais para a inteligência e para essas infinitas guerrinhas de interesse e poder, que tem sempre por trás dinheiro público.