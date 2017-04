Prefeitura de CZS assumirá combate à malária e critica governo por repasse de verbas

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 01/04/2017 13:30:42 Corresponde no Vale do Juruá

A prefeitura de Cruzeiro do Sul se prepara para assumir a responsabilidade sobre as ações de combate à malária, mas teme a falta de recursos. O município concentra 94% dos casos da doença registrados em todo o Estado. Ainda assim, dos 2,5 milhões de reais repassados pelo governo federal ao governo do Estado em anos anteriores, o município recebeu meros 600 mil reais – ou 24% do montante.

O secretário adjunto de Saúde do município, Júlio Martins, criticou a desproporção entre o valor recebido do governo estadual e o número de casos de malária na região. E diz temer que assunção de mais uma responsabilidade por parte da prefeitura não seja acompanhada do aporte de recursos necessários à execução das atividades.



Consultado, o governo do Estado, por intermédio da diretoria de Vigilância em Saúde da Sesacre, Albertina Costa, afirmou, em nota, não ter ocorrido “em momento algum repasse de dinheiro para as prefeituras”.

“No momento, o projeto está em fase de licitação. Cada município receberá microscópios, pulverizadores, veículos e equipamentos de informática que serão utilizados nas ações de controle e combate à malária”, diz a nota enviada ao site.

Ainda de acordo com a Sesacre, o governo atua “de forma ostensiva” para conter a malária no Vale do Juruá, tendo investido, em média, 10 milhões de reais por ano – valor bem superior aos investimentos do Ministério da Saúde para o mesmo fim.

A reportagem tentou sem sucesso, na manhã deste sábado, 1º de abril, novo contato com representantes da Secretaria de Saúde do município.