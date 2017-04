Policia prende homens e evita estupro coletivo Jardim Primavera

Da redação ac24horas - 01/04/2017 22:21:00

Policiais militares prenderam na madrugada de sábado (1o), três homens e apreenderam um menor de 16 anos. Eles são acusados de invadir uma residência no bairro Jardim Primavera para estuprar uma mulher e duas crianças, uma delas com síndrome de Down.

Segundo informações dos militares, a mãe das crianças teria escutado o momento em que os criminosos levantaram os trilhos do portão e teve tempo de se esconder com as filhas em um dos cômodos da casa.

Acionados pelo Ciosp, os policiais encontraram os suspeitos escondidos dentro do guarda roupas, banheiro e dispensa. Um outro homem que estaria fazendo o papel de vigia do lado de fora, conseguiu fugir.

Questionados sobre o que fariam na casa, os suspeitos disseram a polícia que a intenção era estuprar as vítimas. Um deles foi flagrado apenas de cueca e com uma farda da Polícia Militar em mãos.

Os quatro maiores e o menor de 16 anos foram conduzidos à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), para os devidos procedimentos de prisão.