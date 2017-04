Mercado dos colonos é revitalizado e recebe novos empreendimentos

Da Redação - 01/04/2017 12:35:23

Sob nova direção, o Mercado dos Colonos está sendo revitalizado e deverá receber novos empreendimentos nos próximos dias. O espaço contará com um empório é uma adega que contará com diversas marcas de vinhos nacionais e importados.

Segundo o novo administrador do mercado, Marcelo Tiburcio, no mês de abril um restaurante vai ser inaugurado com o melhor da culinária brasileira e árabe. O local passou por uma pintura externa e a troca de suas luminárias.

“Quem passa pelo local à noite não deixa de notar a beleza do lugar. Estamos trabalhando atender um público diversificado e oferecer um dos melhores ambientes da cidade com boa comida e comercialização de produtos”, diz Marcelo Tiburcio.

O administrador destaca que “a arte está presente no local com painéis em grafite apresentando o talento dos artistas locais. O governo tem projeto de tornar o espaço numa referencia gastronômica e cultural da cidade”, finaliza Tiburcio.