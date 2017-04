Lula só perde para Moro e Joaquim Barbosa, diz pesquisa

web - 01/04/2017 11:35:31

Uma pesquisa realizada no mês de março pela Ipsos aponta Luiz Inácio Lula da Silva como político melhor avaliado em todo o Brasil, com 38% de aprovação total ou parcial. No levantamento divulgado nesta sexta-feira (31), outros políticos e figuras importantes também são ajuizados em diferentes cenários para as eleições de 2018.

Em termos de satisfação, Lula ficou atrás somente de Joaquim Barbosa e Sérgio Moro, que têm aprovação de 51% e 63%, respectivamente. Outra figura do âmbito jurídico que foi bem avaliada é a presidente do STF, Carmen Lúcia, que teve apenas 38% de rejeição.

Entre os outros políticos que podem concorrer à presidência em 2018, o que se saiu pior na pesquisa foi Aécio Neves (PSDB-MG), que teve 74% de desaprovação total ou parcial. Do mesmo partido, José Serra e Geraldo Alckmin tiveram melhores resultados, rejeitos por 70% e 67% da população.

Marina Silva, que deve ser candidata pelo partido Rede Sustentabilidade, foi avaliada positivamente por 23% dos 1,2 mil entrevistados, sendo rejeitada por 62% das pessoas que participaram da pesquisa.

A pesquisa também questionou a satisfação popular com figuras políticas em ascensão. O deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) recebeu 52% de desaprovação, e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), teve 45% de rejeição.

Presidência

As próximas eleições presidenciais serão cruciais para a situação política do País, uma vez que 90% das pessoas acreditam que o Brasil está “tomando o rumo errado”, segundo a pesquisa da Ipsos. Além disso, mais da metade da população avalia o governo de Michel Temer como ruim ou péssimo.

Em pesquisa de intenção de voto realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em fevereiro, o ex-presidente petista aparece à frente com 30,5% dos votos. Em consulta espontânea, sem apresentação de nomes de candidatos, ele também lidera, com 16,6%.

Atrás de Lula estão Marina Silva, com 11,8%, e Jair Bolsonaro com 11,3%. Ainda assim, como reflexo da crise política, o verdadeiro segundo colocado seria a junção de votos nulos e brancos, cuja contagem chega a 27,6% das intenções de voto.

Fonte: Último Segundo – iG