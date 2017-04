Flaviano prestigia entrega de títulos agrários em Brasiléia

Assessoria - 01/04/2017 07:45:44

O deputado Flaviano Melo (PMDB) participou da cerimônia de entrega de títulos agrários, na manhã desta sexta-feira,24,no Centro Cultural de Brasiléia. O Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária(INCRA),através de seu superintendente regional no Acre, Eduardo Ribeiro, realizou a entrega de 62 títulos definitivos a parceleiros do PAD (Projeto de Assentamento Dirigido) Quixadá e dos PAs(projetos de assentamento) 3 Meninas, Pão de Açucar e Princesa.

O evento fez parte da primeira entrega de títulos da atual gestão do Incra no Acre e contou com grande número de familiares dos parceleiros beneficiados. Além de Flaviano, estiveram presentes os deputados estaduais Chagas Romão(PMDB) e Leila Galvão(PT),assim como o superintendente do Ibama, Carlos Gadelha, e o delegado do Mara,Fé.

Decisão de Governo

Em seu discurso,o superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro, disse estar muito satisfeito em trazer benefício aos parceleiros da região e assegurou que “ novas ações nas áreas de regulamentação e titulação serão realizadas ”. Já o deputado Flaviano Melo disse que o evento faz parte de uma decisão do Governo de Michel Temer de titular as áreas para beneficiar os assentados, “que a partir de agora passam a contar com seus títulos definitivos”.