Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina SilvaMarina Silva dispara: “PT e PMDB são cópia um do outro”

Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva

Da redação ac24horas - 01/04/2017 09:15:22

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou a criticar a condução da política ambiental no País. A porta-voz da Rede Sustentabilidade destacou que tanto a ex-presidente Dilma e o presidente Temer são semelhantes na condução das pautas ambientais do país.

Na sua avaliação, Dilma foi quem menos fez reforma agrária, demarcação de terras indígenas e o que menos criou unidades de conservação. “Ela ainda aprovou uma lei para diminuir unidades de conservação”, protestou a acreana.

Para Marina, o governo do presidente Temer está aprofundando esses retrocessos e propondo outros temas ainda piores, como o fim do licenciamento ambiental. “Nessa agenda, eles convergem. O PT e PMDB atuam uma cópia como um do outro”, disse ela.