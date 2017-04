Corrida pela luta contra o câncer reúne centenas na UFAC

Jairo Barbosa - 01/04/2017 19:33:20

O III desafio das corrida, uma corrida lúdica, que tem como principal motivação a luta contra o cancer, reuniu centenas de amantes do pedestrianismo na tarde deste sábado (1) no Campus da Universidade Federal do Acre.

“Atletas” de todas as idades vestiram a camisa do combate ao câncer e prestigiaram o evento promovido e organizado pelo treinador Fábio Miranda.

Antes da largada, os participantes tiveram uma mini aula de aquecimento e no momento da saída, a surpresa que deu vida ao evento.

Os organizadores jogaram nos participantes, tinta em pó, dando um colorido maravilhoso que empolgou até quem estava assistindo o evento. O percurso foi de 4 km, mas suficiente para envolver todos pela causa.

Na chegada, os corredores receberam uma medalha em bronze personalizada além de uma farta mesa com frutas e líquidos.

O Corpo de Bombeiros ofereceu um banho de mangueira e para fechar em grande estilo, aconteceu um momento mágico.

Os participantes ganharam saquinhos com tinta em cores variadas e levantaram uma nuvem colorida que deixou o ambiente multicolorido.

Fábio Miranda avaliou como magnifico o evento e anunciou para o mês de dezembro, a primeira corrida noturna da capital acreana.

