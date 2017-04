Conselho de Farmácia esclarece que acordo prevê que drogarias do Acre mantenham assistência farmacêutica

Da redação ac24horas - 01/04/2017 09:47:20

O Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRFAC) se manifestou por meio de nota neste sábado, 01, sobre a reportagem de ac24horas veiculada nesta sexta-feira, 31, intitulada “Drogarias no Estado do Acre têm até essa sexta para comprovar mudança de horário de farmacêuticos”.

(Reportagemwww.ac24horas.com/ 2017/03/31/drogarias-do-acre- tem-ate-essa-sexta-para- comprovar-mudanca-de-horario- de-farmaceuticos/)

A nota da entidade diz, entretanto, que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do MP-AC de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura do Município, o Conselho Regional de Farmácia e Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre, prevê que a partir de 16 de abril 2017 as drogarias mantenham assistência farmacêutica pelo período mínimo de 6h, portanto, nessa data todos os estabelecimentos beneficiados pelo ajuste deverão comprovar a referida assistência farmacêutica”.

A nota também esclarece que “atualmente, no município de Cruzeiro do Sul existem 36 estabelecimentos (drogarias), e 28 farmacêuticos, quantitativo suficiente para que haja o referido avanço. De certo que toda situação nova gera resistências, pois levanta a necessidade de revisar o que já está instalado e a preocupação com a nova situação. A mesma situação ocorreu em abril de 2016, quando a carga horária farmacêutica, após 3 anos passou de 2 para 4 horas”.

Diz a nota que é “importante ressaltar que atualmente o número correto de profissionais inscritos nesse Conselho é de 337 e não de 243 conforme mencionado na reportagem”.

Ainda segundo a entidade “não houve imposição de cumprimento imediato da Lei 13021/14. O Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado exatamente com o objetivo de estipular uma progressão da carga horária de assistência farmacêutica e até agora só tivemos avanços.

A relevância atribuída ao farmacêutico é fruto de uma série de transformações positivas vividas na profissão e no mercado”, acrescenta.

O CRFAC diz ainda que não tem a “intenção em fechar estabelecimentos”, porém lembra que “todos devem oferecer serviços de qualidade e com segurança aos consumidores, e isso acontece com a presença do profissional farmacêutico”.