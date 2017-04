Com 52.174 mil empresas, novos empreendimentos nascem todos os dias no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 01/04/2017 09:55:05

O Acre tem 52.174 empresas atuando em diferentes ramos mas principalmente no comércio e em serviços, crescimento de 0,91% até o último mês de fevereiro quando comparado com o resultado de 2017, quando o nascimento de novas empresas chegou a 7% no ano, o que mostra que a crise que assola o País não interfere muito no avanço do empreendedorismo acreano principalmente porque esses número só levam em conta as pessoas jurídicas devidamente formalizadas nos órgãos de fiscalização e controle.

Quase 72% são empresas individuais. O comércio de artigos do vestuário e acessórios há muitos anos lideram as atividades preferida pelos empreendedores acreanos. Esse perfil é uma tendência em todos os Estados e na maioria das capitais. Em Manaus, por exemplo, o ramo de gêneros alimentícios segue liderando o ranking de empresas. Em São Paulo, o varejo de roupas e as lanchonetes são as duas principais atividades.

A maior massa de empresas está baseada em Rio Branco e a menor, em Santa Rosa do Purus. Os dados são do portal Empresômetro. A Secretaria de Estado dos Pequenos Negócios (SEPN) diz que são quase 23 mil microempreendimentos formalizados nos 22 municípios.