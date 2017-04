Caixa sorteia prêmio de até R$ 25 mi da Mega-Sena neste sábado

web - 01/04/2017 11:28:52

A Mega-Sena está acumulada desde o dia 22 de março, quando uma aposta feita na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, acertou os seis números e levou para casa um prêmio de R$ 5,8 milhões. Os dois concursos seguintes terminaram sem vencedores.

Diante do debate sobre a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal, uma ideia interessante para o vencedor do prêmio milionário é procurar um plano previdência privada.

O iG fez uma simulação de previdência privada em um dos bancos comerciais privados que atuam no Brasil considerando que o investidor é um homem com 30 anos de idade. Com o investimento inicial de R$ 25 milhões e aportes mensais de R$ 100 (valor mínimo exigido pela instituição), será possível se aposentar aos 40 anos com uma renda mensal vitalícia de R$ 113.721,43. Parece mais vantajoso do que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), não é mesmo?

Premiação

Os prêmios iniciais costumam ser de aproximadamente R$ 3 milhões para quem acerta as seis dezenas. O valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do volante.

O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados; 19% entre os acertadores de cinco números (Quina), 19% entre os acertadores de quatro números (Quadra), 22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final zero ou cinco e 5% ficam acumulado para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em uma das 13 mil casas lotéricas do Brasil. Para os clientes da Caixa Econômica Federal , o jogo pode ser efetuado virtualmente, por meio do Internet Banking Caixa, entre 8h e 22h. Em dias de sorteio, entretanto, as apostas terminam às 19h, voltando a partir das 21h, mas para o concurso seguinte.