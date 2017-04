Bandidos tentam invadir casa de delegado que troca tiros com criminosos

Jairo Barbosa - 01/04/2017 19:07:40

O diretor do Departamento de Policia da capital e do interior, delegado Nilton Boscaro, confirmou uma tentativa de invasão á casa do também delegado de polícia Marcos Cabral, neste sábado, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com Boscaro, um grupo de criminosos chegou na rua onde reside o policial, que estava na casa de um vizinho e ao perceber a movimentação, abordou verbalmente os criminosos que não atenderam a ordem e iniciaram uma troca de tiros.

Depois do tiroteio, os bandidos fugiram em um carro, mas deixaram um deles para trás, que foi capturado numa rua próximo ao local da ocorrência. Ele foi identificado como Felipe Afonso de Jesus, de 21 anos, que foi condenado pelo crime de tráfico e porte ilegal de arma e está no regime semi aberto.

Com ele, a polícia encontrou uma pistola ponto quarenta, usada durante a troca de tiros. De acordo com a polícia civil, nenhum familiar do delegado se feriu no confronto.

O criminoso foi levado para Delegacia de Flagrantes onde foi autuado novamente pelo crime de porte ilegal de arma.