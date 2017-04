Após repercussão negativa, Sesacre derruba proibição de visitas religiosas ao Hospital das Clínicas

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 01/04/2017 18:37:00

A proibição de visitas de cunho religioso ao Hospital das Clínicas do Acre, medida tomada pela direção da unidade, acabou repercutindo negativamente para o governo. Tentando evitar mais desgaste no meio religioso, principalmente católico e evangélico, a Secretaria de Saúde do Acre revogou o ato da superintendência do HC e em nota disse que “reconhece a importância do trabalho desenvolvido pelas entidades religiosas que proporcionam conforto espiritual aos pacientes”.

A Sesacre informou ainda que na próxima terça-feira, 04, será realizada uma reunião entre a chefia do hospital e líderes religiosos com o objetivo de “alinhar o fluxo de entrada para o atendimento espiritual na unidade”.

Entre os evangélicos a reação contra a medida da direção do HC foi imediata. A Igreja Renovada chegou a emitir uma nota de repúdio contra a proibição, que foi amplamente compartilhada.

A nota da Igreja Renovada lembra, com base na Constituição Federal, que está assegurado “aos religiosos de todas as confissões o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados”.