“Ao invés de me limitar a discussões políticas prefiro conhecer a realidade do nosso povo”, diz Jéssica Sales

Da redação ac24horas - 01/04/2017 09:03:46

Mantendo a saúde como uma das pautas principais de seu mandato, a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) realizou mais uma agenda nas comunidades ribeirinhas do Vale do Juruá para fiscalizar a correta aplicação de recursos de suas emendas parlamentares destinadas para obras de infraestrutura, além realizar diversas reuniões com a população ribeirinha sobre as as necessidades imediatas de cada localidade que poderiam ser intermediadas por ela nos ministérios, em Brasília.

“Sendo médica e exercendo o mandato de deputada federal, tenho plena consciência de que é preciso gastar melhor cada centavo que é utilizado no SUS, assim como também investir em infraestrutura na saúde pública, para que todos tenham qualidade de vida. Por isso quero acompanhar de perto a construção da Unidade Básica de Saúde na comunidade ribeirinha Novo Horizonte, em Marechal Thaumaturgo, fruto de emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 408 mil”, diz Jéssica Sales.

Ela informa que breve cerca de 200 famílias que vivem entre os rios Tejo e Bagé também terão a saúde mais perto de casa. “Jamais vou abrir mão de lutar pela melhoria da saúde pública. Só quem conhece sabe das muitas dificuldades enfrentadas pelas populações ribeirinhas, que bravamente povoam nossa Amazônia, enfrentando as intempéries da vida que quem vive distante dos centros urbanos. Para garantir mais conforto para estas pessoas estarei solicitando mais recursos para área de saúde”.



A deputada falou ainda da repercussão de votações que ela não seguiu a orientação partidária, votando para que os trabalhadores não sejam prejudicados. Ao invés de me limitar a discussões políticas prefiro conhecer a realidade do nosso povo trabalhador. Jamais votarei para suprimir direitos trabalhistas. Prefiro discutir oportunidades, ouvir o povo e juntos discutirmos boas propostas, ajudar a trazer benefícios, que simplesmente fazer a politicagem desnecessária”, destaca Jéssica Sales.

Na comunidade Simpatia, a peemedebista recebeu um abaixo-assinado de moradores solicitando a manutenção do serviço de telefonia pública no local, que já possui uma estrutura montada pela empresa Oi, mas, devido a falta de manutenção dos equipamentos, o serviço está indisponível, trazendo sérios prejuízos de comunicação aos moradores. Jéssica Sales assumiu o compromisso de tentar solucionar a questão num curto espaço de tempo para minimizar o isolamento na comunidade.

“Deia a garantia à comunidade que vou encaminhar pessoalmente esta demanda, assim como também acompanhar o processo de instalação de outros telefones públicos nas demais localidades de difícil acesso, uma demanda apresentada por mim no ano passado junto a empresa de telefonia. São essas pequenas ações que evitam que as pessoas abandonem suas propriedades rurais e busquem de novos caminhos em aventuras na cidade, muitas vezes passando por sérias privações”, afirma a deputada.



Na comunidade Oriente, no município de Marechal Thaumaturgo, os moradores promoveram uma reunião para receber Jéssica Sales. “Fui recebida com muito carinho por todos, especialmente, pelas crianças, minhas grandes anfitriãs. A todos que confiam no meu trabalho e no compromisso que tenho com a nossa terra, meu reconhecimento será eterno. Sai levando muitas reivindicações e a esperança das famílias que acreditam que podemos fazer a siferença”.

Acompanhada do prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko (PMDB), Jéssica Sales atendeu um pedido de moradores da comunidade Triunfo, que solicitaram a presença da parlamentar para debater demandas importantes com foco na melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos, que devido a distância da cidade necessitam de um olhar diferenciado do poder público. Juntos vamos trabalhar firme para resgatar a dignidade e cidadania dessa população praticamente esquecida pelas autoridades”.

Jéssica Sales finalizou a agenda participando da assinatura da ordem de serviço da construção da primeira unidade básica de saúde na comunidade Simpatia, em Cruzeiro do Sul, “fruto de emenda parlamentar de minha autoria no valor R$ 423 mil, proveniente do Fundo Nacional da Saúde (FNS), alocada durante a gestão do ex-prefeito Vagner Sales. Ver a satisfação da comunidade reforça ainda mais meu desejo de continuar trabalhando firme na Câmara Federal”, finaliza a parlamentar.

