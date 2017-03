Sebastião Viana nomeia 23 em sete secretarias com custo de mais de R$ 1 milhão ao ano

Da redação ac24horas - 31/03/2017 11:39:23

Depois de um tempo sem uso, o governador do Estado do Acre, Sebastião Viana, voltou a se utilizar da caneta para nomeações de assessores. O Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira (31) traz os decretos de nomeação de 23 novos assessores em sete secretarias. Para compensar, a mesma edição traz as exonerações de seis pessoas.

As nomeações vão desde as CEC-1 (R$ 1.300,00) a CEC-7 (R$ 7.720,00), com duas nomeações extra quadro de assessoramento (gerente e assessor). Os novos servidores vão custar R$ 1.089.106,00 ao ano, já inclusos o 13° salário e o adicional de férias (20%).

O maior número de nomeados ocorreu na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), com cinco nomeações, seguida da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) e Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), cada uma com quatro novos assessores.

Em termos de valores, as CEC 3 (R$ 2.688,00) e CEC 4 (R$ 3.864,00) são as com maior número de nomeados, cada uma com quatro nomes, seguidas das CEC 1 (R$ 1.300,00), CEC 2 (R$ 2.016,00) e CEC 6 (R$ 6.720,00), cada uma com três pessoas.