Saúde de Rio Branco divulga resultado de exame pela internet

Da redação ac24horas - 31/03/2017 15:53:17

Um sistema que existem em poucas capitais brasileiras foi introduzido na saúde pública de Rio Branco nesta sexta-feira, 31. Por ele, os resultados dos exames laboratoriais podem ser acompanhados pela internet. Alguns exames, como o hemograma, por exemplo, têm o resultado divulgado em apenas um dia e atualmente a coleta do material, como sangue, é feita em 13 unidades de saúde da capital e o paciente não precisa sair de casa para saber do resultado se lá tiver um computador ligado à internet.

Além desse procedimento, a Prefeitura comprou um aparelho que facilita a visualização de veias, o que permite que o técnico em laboratório colete o sangue sem ter que fazer várias tentativas. “A eficiência no atendimento e no tratamento são nossos maiores objetivos. O nosso sistema de coleta e entrega de exames, que já era informatizado através do Centro de Apoio ao Diagnóstico agora tem mais esse reforço de tecnologia com o acesso online dos resultados. Estamos no mesmo patamar dos grandes laboratórios particulares que aboliram o uso de papéis na identificação do material, por exemplo, e para os resultados”, comemorou o prefeito Marcus Viana. Mais informações em www.riobranco.ac.gov.br