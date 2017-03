Rua Manoel Cesário, no bairro Aviário, já opera em sentido único

Da redação ac24horas - 31/03/2017 11:22:20

Após um estudo técnico realizado pela equipe da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS, a Rua Manoel Cesário, localizada no bairro Aviário, teve o seu sentido alterado, no último dia 29 de março, quarta-feira.

A Rua Manoel Cesário tinha sentido duplo e passou a ter sentido único, no trecho entre o semáforo da Rua do Aviário até a rotatória do Parque da Maternidade. A referida rua é muito estreita e não comportava mais o fluxo de veículos em dois sentidos.

A RBTRANS providenciou o informe aos moradores da região e a sinalização no local. A equipe de educação da RBTRANS também permaneceu durante toda a semana na região alertando os motoristas. A mudança é aprovada pela maioria dos moradores, que agora se sentem mais seguros em relação ao trânsito.

De acordo com a Diretoria de Trânsito da RBTRANS, após um estudo que contabilizou o fluxo, a mudança foi feita com o intuito de se evitar conflitos e possibilitar maior fluidez e segurança no trânsito daquela região.