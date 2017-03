Professor substituto: Ufac abre inscrições para processo seletivo

Da redação ac24horas - 31/03/2017 09:37:06

A Universidade Federal do Acre (Ufac) continua com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado com destino a formação de cadastro de reserva para “eventual contratação por tempo determinado”. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site da Ufac, até às 23h59 do dia 9 de abril deste ano. Os salários variam entre R$ 2.465,29 e R$ 6.155,61 em valores brutos.

As vagas são destinadas para os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro são para as seguintes áreas: teoria literária e literatura; enfermagem na atenção à saúde nos diversos ciclos de vida/hospitalar; educação física; e produção vegetal – culturas anuais, perenes e fruticultura.

Em Rio Branco são para as áreas: bases das ciências biológicas – ensino de ciências e biologia; embriologia; estatística; direito; economia; histologia/patologia humana; alimentos/técnica e dietética; nutrição humana e esportiva; parasitologia; fundamentos da educação; interpretação; língua estrangeira moderna – língua francesa.

Além dessas, as outras: música/instrumentação musical; pedagogia do teatro/teatro educação; teoria e percepção musical/história da música; teoria literária/literaturas vernáculas; filosofia; geografia física; geografia humana; e psicologia social e políticas públicas.

A taxa de inscrição custa R$ 80. As provas estão marcadas para entre os dias 17 e 22 do próximo mês. Os horários e locais serão divulgados posteriormente.