Prejuizo: Greve dos Correios no Mato Grosso impede chegada de correspondência ao Estado do Acre

Da redação ac24horas - 31/03/2017 09:28:12

Os servidores dos Correios do Acre não estão em greve mas isso não tem impedido que os serviços piores ainda mais em função das paralisações que ocorrem em outros Estados. No Mato Grosso, por exemplo, a possibilidade de problemas na entrega de correspondências no Acre foi admitida pelo sindicato local da categoria, que está em greve há dois meses. “Mato Grosso funciona como uma base que atende Cuiabá e região, além de Rondônia e Acre, então, a encomenda precisa passar por aqui antes de ser entregue. Dessa forma, muitas cartas devem ficar acumuladas”, disse Irineu Sampaio, da diretoria do sindicato dos carteiros em Cuiabá.

Os serviços dos Correios no Acre é muito precário. O portal Reclame Aqui mostra que o índice de solução de queixas é de 0% -ou seja: a empresa recebe dezenas de reclamações mas não apresenta solução a nenhuma.