Polícia Militar prende casal suspeito de tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 31/03/2017 12:44:48 Corresponde no Vale do Juruá

Policiais militares prenderem, na noite de ontem, 30, em uma residência no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, um casal acusado de tráfico de drogas. O flagrante foi possível graças a uma denúncia anônima. Elizangela Lima Bezerra e o marido dela, Rosenildo Andrade dos Santos, foram detidos e encaminhados à delegacia.

Segundo a PM, com Elizangela foi encontrada uma mochila, no interior da qual havia oito poções de substância que aparenta ser maconha – num total de 195 gramas –, e oito trouxinhas com pó branco, semelhante a cocaína. Além disso, ela tinha em seu poder R$ 196 e dois litros de um líquido escuro, que os agentes supõem ser usado no preparo de entorpecente. O material passará por perícia.

Dois aparelhos celulares que pertencem aos acusados também foram apreendidos.

De acordo com relato dos agentes que efetuaram a prisão, Elizangela tentou esconder a mochila assim que viu a chegada da viatura. Em seguida à sua detenção, os PMs se depararam com Rosenildo, que também foi preso.