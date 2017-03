Pai e filho desaparecem após naufrágio no Rio Juruá

Da redação ac24horas - 31/03/2017 15:55:29

Uma equipe do Quartel do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi deslocada nesta sexta-feira (31) pela manhã até à comunidade Nova Cintra, no Rio Juruá, município de Rodrigues Alves.

Segundo o capitão Rômulo Barros, informações ainda não confirmadas dão conta de que um homem e uma criança de cinco anos estão desaparecidos após o naufrágio de um barco de pequeno porte.

“O banzeiro de uma embarcação de porte maior teria causado o alagamento do barco pequeno onde estariam quatro pessoas, entre elas duas, crianças. Um menino de cinco anos afundou e o homem ao tentar salvá-lo acabou desaparecendo também, conforme as informações que recebemos, elas só poderão ser confirmadas com a chegada da nossa equipe ao local” disse o capitão e comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul.

O ribeirinho Ernelilton Santos Costa que é da Comunidade Nova Cintra e estava no centro de Cruzeiro do Sul, recebeu uma ligação do filho confirmando o acidente. “Só não sei como aconteceu, mas pai e filho que são nossos vizinhos realmente se afogaram no rio, disso eu tenho certeza”, disse. (Com Juruá Online)​