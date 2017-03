No Acre, PF incinera 650 quilos de drogas avaliadas em R$ 7mi

Da redação ac24horas - 31/03/2017 13:01:00

A Polícia Federal no Acre incinerou na manhã desta sexta-feira, 31, aproximadamente 650 quilos de drogas ilícitas apreendidas nas operações e ações de combate ao tráfico de entorpecentes em Rio Branco e no interior do estado. A incineração aconteceu nos fornos de uma cerâmica localizada no quilômetro 05 da AC-90 A maior parte, pelo menos 90%, era cocaína.

As apreensões são fruto do trabalho das delegacias da Polícia Federal de Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da instituição na capital.

A droga estava avaliada em aproximadamente R$ 7 milhões.

A destruição da droga foi autorizada pelas Justiças Federal e Estadual e foi acompanhada por autoridades do Judiciário, do Ministério Público e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.