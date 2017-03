Juruna está foragido e agentes de policia civil estão a sua procura, diz delegado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 31/03/2017 08:37:06

A Polícia Civil do Acre tenta desde a última quarta-feira, 29, cumprir o mandado de prisão do vereador José Carlos Juruna (PSL), expedido pela Justiça estadual.

O delegado Antônio Alceste, da 3ª Delegacia de Polícia, responsável pelo cumprimento do mandado, informou que o parlamentar é dado como foragido e que agentes estão à sua procura. “A gente tá fazendo diligências para prendê-lo. A ordem é prendê-lo”, informou o delegado.

Juruna não compareceu aos trabalhos na Câmara Municipal de Rio Branco nesta semana. A decisão sobre a prisão do vereador foi tomada pela Câmara Criminal do TJ/Acre na sexta-feira da semana passada.

Durante toda esta quinta-feira, advogados de Juruna trabalhavam uma nova defesa para o parlamentar. A reportagem de ac24horas tentou ouvir o advogado Valdir Perazzo, que não quis se pronunciar.

Juruna responde na Justiça por crimes como peculato, tráfico de influência, corrupção ativa, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Segundo acusação, ele teria recebido propina nas vendas ilegais de lotes do complexo de camelôs de Rio Branco.

O parlamentar chegou a ser preso provisoriamente em fevereiro, mas 48 depois obteve uma liminar favorável à sua soltura pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores ainda não recebeu a denúncia contra o parlamentar, mas o presidente do Conselho, vereador Emerson Jarude, também do PSL, adiantou que é favorável à cassação do colega.