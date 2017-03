Iteracre divulga resultado de seleção para contrato temporário

Da redação ac24horas - 31/03/2017 09:00:06

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta sexta-feira (21), páginas 58 a 61, o resultado provisório da seleção para contratos temporários do Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

O a lista referente ao Edital n° 001/2016 e destinada à contratação temporária de profissionais de nível médio e superior é apresentada por nível, cargo, município, nome do candidato em ordem de pontuação e nota. As vagas são para nível médio (agente administrativo) e superior (arquiteto, assistente social, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal).

Os candidatos poderão apresentar recurso contra o resultado provisório da análise curricular entre os dias 3 e 4 de abril em petição dirigida ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal do Governo do Estado do Acre (www.ac.gov.br) na área de Editais / Editais em Andamento/ITERACRE.

Os candidatos poderão obter maiores informações junto ao Instituto de Terras do Acre – ITERACRE, por meio do telefone (68) 3215-4143 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br. Rio Branco/AC, 30 de março de 2017.