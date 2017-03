Inscrições para processo seletivo do ISE terminam nesta sexta-feira

Da redação ac24horas - 31/03/2017 09:18:26

AS inscrições para o processo seletivo do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC) terminam hoje (31). O certame é destinado a contratação de profissionais por tempo determinado, que atuarão no Sistema de Atendimento Socioeducativo, nas unidades de Rio Branco, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul.

O certame oferece 22 vagas de nível superior nos cargos de Professor, Coordenador Pedagógico e Supervisor Operacional.

As inscrições podem ser feitas mediante a entrega de envelope que deve conter Curriculum Vitae, acompanhado de comprovação de experiência profissional, cópia do RG e CPF, ficha de inscrição preenchida e assinada, e Declaração de Disponibilidade, nos seguintes locais:

– Instituto Socioeducativo do Acre, na Av. das Nações Unidas, 2731 Estação Experimental Bloco 02 e 03, Rio Branco.

– Centro Socioeducativo Juruá, localizado na Rua Pedro Teles, nº 596, Bairro Manoel Terças, CEP.: 69980-000, Cruzeiro do Sul. O telefone para contato é (68) 3322-1904.

– Centro Socioeducativo Feijó, localizado na Av. Plácido de Castro, nº 496, Bairro Centro, CEP.: 69960-000, Feijó. O telefone para contato é (68) 3463-3862.

– Centro Socioeducativo Purus, localizado na Rua Augusto Vasconcelos, nº 600, Bairro Cidade Nova, CEP.: 69940-000, Sena Madureira. O telefone para contato é (68) 3463-3862.

O processo de seleção do candidato será realizado por meio de avaliação curricular, entrevista e prova didática. A validade do processo seletivo será de um ano, não sendo possível renovação do mesmo.

O edital pode ser conferido no Diário Oficial do Estado do Acre, edição de 27 de março de 2017, página 67: http://www.diario.ac.gov.br/