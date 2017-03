Flaviano Melo: “Gladson Cameli terá o total apoio do PMDB para disputar o Governo do Acre em 2018”

Da redação ac24horas - 31/03/2017 06:50:46

Durante a Caravana da Mudança, organizada pelos partidos de oposição, em Senador Guiomard, o deputado federal Flaviano Melo (PMDB), mostrou-se otimista com uma vitória do senador Gladson Cameli (PP), ao Governo do Estado. “Estou um bocado de anos na estrada da política e estava pensando que talvez tivesse chegado a hora de parar. Confesso que estou cansado de ver o PT ganhar eleições no Acre. Mas, de repente, surge esse menino, o Gladson, para trazer um novo ânimo a todos nós da oposição,” salientou o peemedebista.

Flaviano comparou a trajetória do senador com a sua. “Ele chegou da mesma forma que cheguei quando disputei e ganhei o Governo. Fui crescendo gradativamente e isso também está acontecendo com o Gladson. Por onde a gente passa o nome dele está se tornando quase uma unanimidade,” ressaltou o deputado.

Apoio irrestrito

Como presidente do PMDB acreano, Flaviano já antecipou que o seu partido estará todo com o jovem senador do PP. “E olha que que o PMDB é complicado. Como somos o partido mais democrático do país temos sempre uma grande diversidade de opiniões. Mas no caso do Gladson Cameli, a sua candidatura é uma unanimidade pra gente apoiar em 2018,” disse ele.

Com sua experiência, Flaviano, ressaltou que a próxima eleição não será fácil. “O objetivo da oposição é tomar o governo do PT e, acredito, que isso esteja reservado ao Gladson. Mas para isso, tem que manter a mesma disposição que tem mostrado nessa pré-campanha. Será um jogo duro, mas reconheço as qualidades nesse jovem político para fazer a alternância de poder que os acreanos tanto desejam,” finalizou Flaviano.