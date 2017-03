De olho em 2018, encontro de lideranças mostra união e fortalecimento da oposição

Da redação ac24horas - 31/03/2017 09:21:22

Cerca de 200 pessoas lotaram o auditório da Câmara Municipal, para participar, ontem (30) à noite, em Senador Guiomard, do Encontro de Lideranças da Oposição. Foi o primeiro ato político de onze partidos que formam o bloco visando as eleições de 2018.

O Encontro de Lideranças – que contou com as presenças dos senadores Gladson Cameli (PP-AC) e Sérgio Petecão (PSD-AC) – reuniu o prefeito André Maia, vice-prefeitos, vereadores municipais, secretários, bem como o deputado federal Flaviano Melo (PMDB), deputados estaduais, lideranças, juventude e militantes.

O prefeito André Maia – anfitrião do evento – deu boas vindas afirmando que “as eleições municipais acabaram em outubro do ano passado”. Ele parabenizou a presença do ex-prefeito James Gomes e o ex-candidato Jorge Catalan, que foram adversários políticos no ano passado.

O deputado federal Flaviano Melo disse que a trajetória política do senador Gladson Cameli lembra a sua, “está marcada por unanimidade”, destacou. Marcio Bittar, presidente do ITV, lembrou “que para se libertar da tirania petista é preciso se unir”, disse. Bittar lembrou as regras para o preenchimento da chapa majoritária frisando que o objetivo da oposição é ganhar as eleições no Acre.

O senador Sérgio Petecão disse que o primeiro encontro das lideranças de oposição em Senador Guiomard tem uma simbologia muito grande. “A mensagem é de união, todos que estão aqui dão um gesto de muita grandeza em torno do projeto que visa a retomada do Palácio Rio Branco em 2018” disse Petecão.

Em seu discurso, o senador Gladson Cameli afirmou que o bloco de oposição vai aos municípios do estado ouvir e dialogar com a sociedade. O progressista destacou o gesto de humildade dos candidatos que foram adversários nas eleições municipais e afirmou: “o nosso adversário é a Frente Popular do Acre, o tempo é zerar as brigas internas e de um olhar para o desenvolvimento do estado”, analisou.

Foram justificadas as ausências do deputado federal Major Rocha (em missão internacional) e Tião Bocalom (que cuida da esposa em Minas Gerais). Nesta sexta-feira, as lideranças da oposição se reúnem na cidade de Capixaba, a partir das 11 horas, na Câmara Municipal.