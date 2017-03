Comissão de Segurança da Aleac realiza audiência Pública para discutir violência em Assis Brasil

Da redação ac24horas - 31/03/2017 16:24:40

Atendendo ao pedido da população de Assis Brasil, município localizado na tríplice fronteira, a Comissão de Segurança Pública e Combate à violência e ao Narcotráfico da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou na tarde desta quinta-feira (30), uma audiência pública no auditório do Fórum da Comarca de Assis Brasil. No encontro, os deputados junto com sociedade civil organizada, e autoridades locais discutiram temas voltados ao combate à violência no município.

O requerimento para a realização da audiência é de autoria do deputado Jenilson Leite (PCdoB) que também é o presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAC.

O encontro contou a participação dos deputados Nelson Sales (PV), Lourival Marques (PT), Antônio Pedro (Dem), Leila Galvão (PT) e Gehlen Diniz (PP), também participaram da audiência, juntamente a representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado, polícias Civil, Militar, Federal, Bombeiros e vereadores do município.

A audiência foi presidida pelo deputado Jenilson Leite. O parlamentar abriu a solenidade agradecendo o presidente da Casa, deputado Ney Amorim (PT), pelo suporte oferecido aos demais parlamentares, que visitam as comunidades buscando ajudá-las. “Agradeço ao presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, que nos oferece toda base para que possamos visitar as comunidades. Em função de alguns questionamentos a respeito da segurança pública, estamos aqui para debater e chegar a um consenso sobre como podemos colaborar para ajudar nessa área. Sabendo que esse é um dever de todos, queremos ouvir a população em relação aos problemas que ocorrem em Assis Brasil, uma cidade fronteiriça e que precisa de cuidados especiais” observou o parlamentar.

Dentre as reclamações feitas pelos moradores, estão a ausência permanente do Ministério Público e Poder Judiciário, que, de acordo com moradores, atendem no município somente a cada duas semanas. Outro fator cobrado foi a permanência de um delegado na cidade, uma vez que, o delegado de Epitaciolândia, Mardilson Vitorino, tem que se deslocar duas vezes por semana a Assis Brasil, o que para a população, não estaria sendo o suficiente.

Após as falas dos deputados presentes na audiência, houve a participação das autoridades locais e também da população, que deu sugestões para melhorias na segurança. A Comissão de Segurança Pública da Aleac vai agora formular um documento com base nos dados relatados e em seguida encaminhá-lo ao Poder Executivo e à Secretaria de Segurança Pública.