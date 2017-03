Caminhão desgovernado atinge 15 veículos no centro de Cruzeiro; prejuízo chega aos R$ 70 mil

Archibaldo Antunes 31/03/2017 11:31:13 Corresponde no Vale do Juruá

O motorista de um caminhão de carga, de placa BWT 9229, de Uberlândia (MG), perdeu o controle na manhã desta sexta-feira, 31, na ladeira da Travessa do Mercado, no centro de Cruzeiro do Sul, atingindo 15 veículos que estavam estacionados no local. Ninguém se feriu, segundo a Polícia Militar.

Patrick Kieper Pagel, de 18 anos, natural de Rondônia, estava ao volante e alegou que houve falha nos freios. Ele não possui habilitação para dirigir veículos de grande porte. O teste de bafômetro realizado no local do acidente pela polícia de trânsito não constatou consumo de bebida alcoólica. O acusado foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil para prestar depoimento.

Entre os veículos danificados havia um carro e 14 motocicletas. Algumas ficaram presas sob o caminhão.

Nada a declarar

Após o acidente, Patrick negou à PM que estivesse ao volante, culpando o pai, que havia se evadido do local. Mas inúmeras testemunhas o desmentiram. O rapaz não quis falar à imprensa. Aos agentes de trânsito, porém, ele acabou por confessar que fora o responsável pelas colisões.

“Ele alegou que teve medo por não ser da cidade. Estava preocupado com sua integridade física”, contou o comandante do pelotão de trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Silva Lima.

A PM teve de isolar a área, em torno da qual se juntou um grande número de curiosos.

Proprietários das motocicletas danificadas conversaram com a reportagem do ac24horas, mas não quiseram revelar nomes e nem permitiram ser fotografadas.

Indagado sobre o ressarcimento dos danos, o tenente Silva Lima respondeu não caber à Polícia Militar a garantia de que as vítimas sejam. Lima calcula os prejuízos em torno de 70 mil reais.