Caçambeiros deflagram campanha “Queremos receber” para cobrar salários atrasados do Deracre

Da redação ac24horas - 31/03/2017 09:12:48

Os caçambeiros de Rio Branco iniciaram nesta quinta-feira, 30, uma mobilização denominada “Queremos receber, Deracre” para sensibilizar a diretoria do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Acre na tentativa de receber pagamentos atrasados.

Segundo um caçambeiro ligado ao sindicato dos Caminhões e Maquinas Pesadas, líderes do Sintraba estão tentando marcar uma reunião com o diretor do Deracre, Cristovam Moura, mas não tem sucesso.

A direção do departamento teria descumprido um acordo dos pagamento das parcelas que foi combinada com o Sintraba, referentes aos anos de 2015 e 2016”, diz a nota que tenta mobilizar a categoria. O Sintraba ameaça uma grande manifestação pública se nenhum acordo for formalizado até a próxima semana.

Procurado, o diretor do Deracre informou que estaria buscando recursos junto à equipe econômica do Governo. “Marcaram reunião pra esta tarde pra definirmos uma proposta”, explicou Cristovam.