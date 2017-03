Agentes e policiais realizam varredura em penitenciária e encontram até mudas de maconha

Da redação ac24horas - 31/03/2017 16:36:29

Agentes penitenciários com apoio da Polícia Militar realizaram uma operação dentro do presídio estadual Manoel Neri da Silva, em Sena Madureira, na manhã desta sexta-feira, 31, e apreenderam facas artesanais, 5 ferros de ventilador, uma quantidade de drogas ainda não divulgada, 31 terçados, dois celulares com carregadores e até mudas de maconha.

A operação durou quatro horas. Começou por volta das 7h manhã e encerrou às 11h. A direção do presídio considerou a ação bastante positiva.